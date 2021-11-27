Рогозин рассказал, когда у России появятся новые космические технические средства

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новые технические средства для пилотируемой космонавтики появятся у РФ на рубеже 2026-2027 годов. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы большие надежды связываем с разработкой новых технических средств, которые должны у нас появиться на рубеже 2026-2027 годов. Я надеюсь, мы в ближайшее время приступим к этой работе", - отметил Рогозин в новом выпуске программы "Линия генерального", опубликованном в его Telegram-канале.

Глава Роскосмоса отметил, что сейчас используются существующие эффективные технические средства: корабли "Прогресс", "Союз МС", конструкции модулей МКС. Их эксплуатация продолжится.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с узловым модулем "Причал" стартовала в 24 ноября. В пятницу "Причал" пристыковался к модулю "Наука", завершив тем самым создание российского сегмента МКС.

Новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел". Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Впервые пилотируемый корабль "Союз" должен причалить к новому узловому модулю 18 марта следующего года.