Астронавты NASA вышли в открытый космос для замены антенны на МКС

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Американские астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон вышли в четверг в открытый космос для замены неисправной антенны на Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход в космос начался в 14:15 мск в момент переключения скафандров на автономное питание. У астронавтов есть около шести с половиной часов на выполнение поставленной задачи. Как ранее сообщили в управлении, антенна, установленная на одной из ферм с панелями солнечных батарей, в последнее время перестала передавать сигнал. Хотя это существенно не сказалось на функционировании МКС, в NASA предпочли иметь полностью работоспособную систему связи.

Первоначально планировалось, что Маршберн и Бэррон заменят антенну 30 ноября, но руководство ведомства отменило эту миссию буквально за несколько часов до ее начала, указав в качестве причины "приближающиеся к станции обломки". В тот же день, проанализировав дополнительно поступившую информацию, NASA пришло к выводу, что эти обломки не представляют угрозы как для астронавтов за бортом станции, так и для всей МКС в целом.

Добраться до антенны Маршберну и Бэррон поможет рука-манипулятор Canadarm-2, управлять которой с борта станции будет астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

На МКС сейчас также несут вахту россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай и Раджа Чари.