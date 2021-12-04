Роскосмос сообщил, что переговоры с Индией по проекту лунной станции еще не начались

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Переговоры по участию Индии в создании Международной научной лунной станции (МНЛС) пока не велись, но РФ и Китай открыты для сотрудничества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Проект МНЛС является российско-китайской инициативой и открыт для всех международных партнеров. Переговоры с Индией по конкретно этому проекту пока не велись", - отметили в пресс-службе.

В Роскосмосе подчеркнули, что сейчас по линии Института космических исследований РАН с Индией идет сотрудничество в рамках индийского лунного проекта "Чандраян", а также на контрактной основе оказывается содействие в рамках индийского пилотируемого проекта "Гаганьян".

Ранее посол РФ в Индии Николай Кудашев сообщил журналистам в Нью-Дели, что Индия и Россия обсуждают различные проекты в области совместного освоения космического пространства, в том числе освоение Луны. Он подчеркнул, что Россия горда тем, что ее опыт освоения естественного спутника Земли и пилотируемой космонавтики используется в индийских миссиях "Чандраян" (космический аппарат на Луне) и "Гаганьян" (проект первого пилотируемого корабля Индии).