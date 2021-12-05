Запуск ракеты Atlas V с военным спутником связи перенесли на 6 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Старт ракеты-носителя Atlas V со спутником связи Космических сил США отложен до 6 декабря из-за утечки горючего в наземном хранилище. Об этом в субботу сообщила пресс-служба американского консорциума United Launch Alliance (ULA).

Запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечался на воскресенье, 5 декабря. "В ходе подготовительных действий была обнаружена утечка в наземной системе хранения ракетного топлива. Теперь запуск запланирован на понедельник, 6 декабря, в 04:04 по времени Восточного побережья США (12:04 мск)", - говорится в сообщении.

Ракета Atlas V должна вывести на орбиту военный спутник STPSat-6, на котором установлены инфракрасные лазеры. Согласно информации Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, аппарат предназначен для приема и передачи данных с орбиты на Землю со скоростью 1,2 Гб/с.