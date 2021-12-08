Космонавт - корреспондент ТАСС и два японских космических туриста отправятся на МКС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20" стартует в среду с площадки № 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Как Россия перешла на короткие схемы полётов к МКС ТАСС рассказывает, как усовершенствовались пилотируемые полёты к орбитальной станции

"В соответствии с российской программой полета Международной космической станции на 8 декабря 2021 года в 10:38:15 мск с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" и экипажем 20-й экспедиции посещения МКС", - отметили в госкорпорации.

На "Союзе МС-20" на МКС отправятся космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Они проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю утром 20 декабря.

Через 529 секунд после старта пилотируемый корабль отделится от третьей ступени ракеты-носителя. Сближение с МКС будет проходить по четырехвитковой схеме (до этого трижды пилотируемые корабли летели по двухвитковой схеме). Причаливание "Союза МС-20" к малому исследовательскому модулю "Поиск" запланировано в 16:41 мск.

Первый корпункт на МКС

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.

Читатели агентства смогут больше узнать о работе космонавтов на орбите, научных экспериментах, специфике космического полета. Рассказывать об этом будут непосредственные участники процесса - космонавты Роскосмоса.

Сразу два туриста из Японии

В середине мая компания Space Adventures сообщила, что японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано приступили к тренировкам в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Во время открытых тренировок Маэдзава рассказал журналистам, что у него есть список из порядка 100 задач, которые он планирует выполнить на станции. Среди них в том числе игра в бадминтон. Члены экипажа будут общаться на английском языке. Однако во время предполетной пресс-конференции Мисуркин рассказал, что японские участники полета уже начали учить русский язык, а он - японский. На борту МКС и после полета они надеются продолжить изучать языки.

Новогодняя почта

В октябре завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев сообщил ТАСС, что японские космические туристы возьмут с собой блюда национальной кухни. Также на борту "Союза МС-20" находятся новогодние подарки и домашние угощения для российских членов экипажа. Космонавтам будет направлена поздравительная корреспонденция от родных и близких, личные подарки, любимые музыкальные произведения, домашние угощения к праздничному столу.

"В общей сложности на МКС планируется доставить около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов", - сообщили ранее в Ракетно-космической корпорации "Энергия".