В Центре подготовки космонавтов в начале 2022 года начнется ремонт

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Ремонт начнется в ряде помещений Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке. Об этом сообщил в среду гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на совещании с российскими членами отряда космонавтов.

"В начале года рассчитываю приступить к ремонту ряда помещений в ЦПК", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, им планируется придать "кинематографичный вид", чтобы "было приятно там находиться". Также планируется решить вопрос с поддержкой специалистов Центра подготовки космонавтов.

В июле Рогозин сообщал, что Роскосмос вслед за повышением зарплат космонавтам планирует повысить зарплаты работникам предприятий космической отрасли. Это коснется инженеров, конструкторов - тех, кто создает технику.