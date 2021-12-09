"Протон-М" с телекоммуникационными спутниками установили на стартовый стол Байконура

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" с двумя телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", пуск которой намечен на 12 декабря, установлена на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в четверг в Twitter.

"Ракета-носитель "Протон-М" установлена на пусковую установку № 39 площадки № 200 и приведена в вертикальное положение. Сейчас проводится подстыковка наземных коммуникаций", - сообщили в госкорпорации.

Специалистам предстоит выполнить подвод агрегата обслуживания к ракете, закрыть ветровые захваты и площадки обслуживания.

В среду гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что вывоз "Протона" на стартовый стол запланирован на 04:30 мск.

Ранее Рогозин сообщал ТАСС, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" перенесен с 6 за 12 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока. Позже в госкорпорации уточнили, что специалисты Центра им. М. В. Хруничева устранили замечание, выявленное ранее на разгонном блоке "Бриз-М".

В АО "Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева" (ИСС) ранее сообщали, что аппараты "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" будут запущены в интересах государственного предприятия "Космическая связь". Спутник "Экспресс-АМУ3" планируется разместить в орбитальной точке 96,5 градуса восточной долготы, аппарат "Экспресс-АМУ7" - в позиции 145 градусов восточной долготы. Спутники изготовлены ИСС и европейской компанией Thales Alenia Space Italia.