Астрономы: метеорный поток Геминиды достигнет пика активности в ночь на вторник

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Звездопад Геминиды, который считается одним из самых мощных метеорных потоков в году, достигнет максимума активности в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария в понедельник.

"Геминиды являются одним из самых мощных ежегодных метеорных потоков, который действует с 4 по 17 декабря с пиком активности в ночь с 13 на 14 декабря. При условии ясной погоды в ночь пика ожидается до 120 метеоров в час. Наблюдаются Геминиды над южным горизонтом, они хорошо видны со всей территории России. Метеоры потока - белые и яркие, они могут падать очень часто", - рассказали ТАСС в планетарии.

Условия наблюдения Геминид в 2021 году ученые считают неблагоприятными. Луна близка к полнолунию, которое произойдет 19 декабря, поэтому наблюдатели столкнутся с серьезными помехами в виде "лунной засветки". Точка вылета метеоров (радиант потока) будет находиться вблизи яркой звезды Кастор в созвездии Близнецы (лат. Gemini), в честь которого и назван звездопад.

"Радиант поднимается выше всего над горизонтом примерно в два часа по местному времени, поэтому наиболее благоприятные условия для наблюдений наступают после полуночи. Для северных наблюдателей радиант Геминид восходит уже ранним вечером и очень скоро достигает "полезной" высоты", - отметили астрономы.

В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон (3200 Phaethon). Ученые относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами.