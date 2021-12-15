{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Попутную полезную нагрузку могут вывести в космос во время пусков ракет "Союз" в 2022 году

Согласно информации "Главкосмоса", во время пуска, который запланирован на 2-3-й квартал 2022 года, забронированы все места

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Запуски попутной полезной нагрузки на ракете-носителе "Союз-2" планируется трижды осуществить в 2022 году, свидетельствуют данные соответствующего раздела на сайте компании "Главкосмос" (входит в Роскосмос).

Согласно представленной информации, во время пуска, который запланирован на 2-3-й квартал 2022 года, забронированы все места. Заказчикам предлагается разместить малые космические аппараты формата CubeSat на ракетах во время трех пусков: в 3-м квартале 2022 года, 4-м квартале 2022 года и 2-3-м квартале 2023 года.

Теги
Россия
Запуск китайских спутников GeeSAT признали неудачным
Специалисты выясняют причины возникших неполадок
Читать полностью