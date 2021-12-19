SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с турецким спутником связи

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A. Трансляция ведется на сайте компании.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал был осуществлен в 22:58 по времени восточного побережья США (06:58 мск). Турецкий спутник связи пятого поколения массой около 4,5 тонны будет выведен на геостационарную орбиту высотой около 35,7 тыс. км. Ожидается, что он будет эксплуатироваться по меньшей мере 15 лет.

Это уже второй запуск SpaceX за последние сутки. Ранее в субботу с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 04:42 по местному времени (15:42 мск) состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Кроме того, ожидается, что 21 декабря компания осуществит запуск грузового корабля Dragon с целью пополнения запасов на Международной космической станции (МКС).

8 января SpaceX также осуществила запуск ракеты-носителя с турецким спутником связи Turksat 5A. Ожидается, что он пробудет на орбите около 30 лет.