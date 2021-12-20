Вертолет Ми-8 доставил экипаж "Союза МС-20" из точки посадки в Жезказган

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ5-1 Центрального военного округа (ЦВО) доставил экипаж корабля "Союз МС-20" из точки посадки в Жезказган. Перелет проходил в сложных метеоусловиях, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

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"Перелет из основного района посадки спускаемого аппарата на аэродром Жезказгана прошел в сложных метеоусловиях. На борту вертолета экипаж "Союза МС-20" сопровождали специалисты-медики, которые контролировали жизненно важные показатели космонавтов: пульс, давление и насыщенность крови кислородом", - говорится в сообщении с уточнением, что после эвакуации космонавтов поместили в специально оборудованные отапливаемые салоны "Синих птиц", где они также находились под наблюдением медиков.

Кроме того, военные специалисты с помощью эвакуационной машины ПЭМ-2, оснащенной грузовой платформой, доставят в Жезказган спускаемый аппарат космического корабля.

В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-20" было задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-20" состоялась в 06:13 мск при сложных погодных условиях. На Землю вернулись космонавт-корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано.