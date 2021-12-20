В NASA заявили, что полеты на Луну и Марс без сотрудничества с РФ представить невозможно

КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМ. ДЖОНА КЕННЕДИ /штат Флорида/, 20 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Осуществление космических полетов на Марс и Луну будет невозможно без сотрудничества Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с российскими коллегами. Такой оценкой в беседе с корреспондентом ТАСС поделился и.о. заместителя руководителя американской программы научных исследований на борту Международной космической станции (МКС) Боб Демпси.

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"У нас очень обширное сотрудничество. И мы продолжим поддерживать его по мере того, как продолжает работать МКС, когда бы она ни прекратила существование", - указал Демпси.

"Кроме того, [планируются] полеты на Луну и Марс, - продолжил он. - Мы никоим образом не сможем осуществить их без сотрудничества с русскими". "Я уверен, что они будут частью этого", - заявил специалист.

По словам Демпси, "нередко случается", что американские астронавты и российские космонавты на борту МКС регулярно "обмениваются оборудованием" для проведения научных экспериментов. В частности, по его словам, это касается долговременного эксперимента "Плазменный кристалл" (исследование плазменно-пылевых кристаллов и жидкостей в условиях микрогравитации). "Мы постоянно поддерживаем такого рода сотрудничество", - заключил специалист NASA.

На МКС сейчас несут вахту космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.