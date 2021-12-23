"Прогресс М-УМ" будет затоплен в Тихом океане

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Приборно-агрегатный отсек грузового корабля "Прогресс М-УМ" отстыкуется от Международной космической станции (МКС) в ночь на четверг и будет затоплен в Тихом океане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции на 23 декабря 2021 года запланирована отстыковка приборно-агрегатного отсека грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ" и его сход с орбиты в согласованный район мирового океана", - отметили в госкорпорации.

Ожидается, что команда на расстыковку будет выдана в 02:03 мск, после чего "Прогресс М-УМ" перейдет в автономный полет. В 06:45 мск двигательная установка будет включена на торможение и проработает около 13 минут. Примерно через 24 минуты планируется вход приборно-агрегатного отсека в плотные слои атмосферы Земли, где сгорит его основная часть.

"Место падения несгораемых элементов конструкции в акватории Тихого океана: 2 460 км от города Веллингтон, 7 030 км от города Сантьяго", - уточнили в Роскосмосе.

Изначально предполагалось, что приборно-агрегатный отсек корабля будет затоплен в Тихом океане на сутки раньше - 22 декабря.

С помощью "Прогресса М-УМ" 24 ноября был запущен узловой модуль "Причал". Стыковка с российским сегментом МКС состоялась 26 ноября.