{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Прогресс М-УМ" будет затоплен в Тихом океане

Место падения несгораемых элементов конструкции: 2 460 км от города Веллингтон

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Приборно-агрегатный отсек грузового корабля "Прогресс М-УМ" отстыкуется от Международной космической станции (МКС) в ночь на четверг и будет затоплен в Тихом океане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции на 23 декабря 2021 года запланирована отстыковка приборно-агрегатного отсека грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ" и его сход с орбиты в согласованный район мирового океана", - отметили в госкорпорации.

Ожидается, что команда на расстыковку будет выдана в 02:03 мск, после чего "Прогресс М-УМ" перейдет в автономный полет. В 06:45 мск двигательная установка будет включена на торможение и проработает около 13 минут. Примерно через 24 минуты планируется вход приборно-агрегатного отсека в плотные слои атмосферы Земли, где сгорит его основная часть.

"Место падения несгораемых элементов конструкции в акватории Тихого океана: 2 460 км от города Веллингтон, 7 030 км от города Сантьяго", - уточнили в Роскосмосе.

Изначально предполагалось, что приборно-агрегатный отсек корабля будет затоплен в Тихом океане на сутки раньше - 22 декабря.

С помощью "Прогресса М-УМ" 24 ноября был запущен узловой модуль "Причал". Стыковка с российским сегментом МКС состоялась 26 ноября.

В РКС разработали многомодульную платформу для наноспутников
Платформа космического аппарата нанокласса выполнена в форме шестиугольной призмы и состоит из набора унифицированных масштабируемых модулей
Читать полностью