Орбиту МКС понизили для подготовки к первому пилотируемому пуску в 2022 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована утром в пятницу. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"Высоту орбиты МКС уменьшили примерно на 1,8 км для начала подготовки к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-21", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Как уточнили в Роскосмосе, двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18" были включены в 04:18 мск и проработали 539,4 секунды.

Запуск "Союза МС-21" запланирован на весну 2022 года.

На МКС сейчас находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.