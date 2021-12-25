Хайнань совместно с провинцией Сычуань довел число запусков ракет-носителей КНР до 180 раз

ХАЙКОУ /Китай/, 25 декабря. /ТАСС/. Хайнань совместно с юго-западной провинцией Сычуань довел в 2021 году суммарное количество запусков ракет-носителей серии "Чанчжэн" до 180 раз (из суммарно осуществленных в КНР 402 пусков). Об этом сообщила Китайская научно-исследовательская аэрокосмическая академия (CAECC).

Как уточняется на странице организации в социальной сети WeChat, космодром Вэньчан на северо-восточном побережье острова совместно с курирующим его центром космических полетов Сичан (Сычуань) удерживают по указанному показателю первое место среди четырех площадок Китая и обходят даже старейшую космическую гавань страны Цзюцюань (север КНР), которая с 1958 года обеспечила вывод аппаратов на орбиту 124 раза. Таким образом, на Хайнань и Сычуань приходится 45% всех запусков Китая.

Последний из них, как проинформировала ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), состоялся 23 декабря: в 18:12 по местному времени (13:12 мск). Хайнаньский космодром при помощи ракеты CZ-7А отправил в околоземное пространство два экспериментальных спутника Shiyan-12.

По данным CASC, CZ-7A - самая большая (60,7 метра в длину) ракета китайской разработки. В истории страны это был ее третий запуск. Кроме того, Вэньчан - пока единственное место в КНР, где технические условия позволяют выводить ее на орбиту. Другие китайские носители нового поколения, которые способен запускать только Хайнань, коммерческая CZ-8, а также CZ-5 и CZ-5B - наиболее массивные (870 и 837,5 тонны соответственно) из всех аналогов, разработанных в Китае.

Как отмечают обозреватели газеты "Хайнань жибао", провинция успешно завершила этап своей космической программы за текущий год и готовится к новым прорывам в области исследования космоса в наступающем 2022 году.

КНР активно исследует космос, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство национальной космической станции, которая по плану должна заработать в 2022 году. Согласно заявлению CASC, в текущем году Китай готовится поставить по числу запусков новый национальный рекорд.