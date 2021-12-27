Госкомиссия допустила ракету "Союз" со спутниками OneWeb к заправке и пуску с Байконура

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему в понедельник пуску ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вместе с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение на заправку ракеты "Союз-2.1б" с космическими аппаратами OneWeb топливом и пуск. Он запланирован в 16:10:37 мск", - говорится в сообщении.

После запуска спутники будут отделяться от разгонного блока в несколько этапов. Запуск должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 394.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая, 1 июля и 14 октября 2021 года, с Байконура - 22 августа и 14 сентября 2021 года.

Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem. Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов. 9 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 - начале 2023 года.