Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 км в среду для подготовки к старту "Союза"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Коррекция орбиты МКС пройдет в среду, чтобы сформировать баллистические условия для старта пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадки "Союза МС-19". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Среднюю высоту орбиты Международной космической станции в ходе плановой коррекции 12 января планируется увеличить на 1,2 км", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, целью коррекции является формирование баллистических условий перед выведением на орбиту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19".

Предполагается, что для обеспечения коррекции будут задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18". Они будут включены в 21:24 мск и проработают 395,4 секунды. "После проведения корректирующего маневра высота орбиты станции увеличится на 1,2 км, а средняя высота орбиты вырастет до 418,06 км", - рассказали в Роскосмосе.

На МКС сейчас находятся космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.