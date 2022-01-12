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Роскосмос планирует осуществить около 30 пусков в 2022 году

Роскосмос планирует осуществить около 30 пусков в 2022 году - Рогозин.

Делегация Роскосмоса возложила цветы к могиле Королева у Кремлевской стены
Делегация также возложила цветы к могиле первого космонавта Юрия Гагарина
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