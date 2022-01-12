Орбиту МКС подняли для подготовки к первому российскому пилотируемому запуску 2022 года

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована вечером в среду. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали в целях формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18" были включены в 21:24 мск и проработали 395,4 секунды. В результате, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,2 км.

В настоящий момент специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") изучают телеметрию для уточнения параметров.

Запуск "Союза МС-21" запланирован на весну 2022 года.

На МКС находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.