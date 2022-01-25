Изготовление летного образца ракеты "Союз-5" начнется в ближайшие недели

САМАРА, 25 января. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" начнет изготавливать первый летный образец "Союза-5" в ближайшие недели, сообщил журналистам во вторник гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"Я думаю, в ближайшие буквально недели, даже не месяцы, начнем изготовление первого летного образца", - сказал он.

Баранов также отметил, что в первом квартале планируется направить два бака - один окислительный и один горючего - на испытания в ЦНИИмаш в Королев. Сейчас они находятся на различных этапах сборки. Четвертый бак также направят в Королев на испытания во втором квартале этого года.

"Летом мы должны получить все результаты испытаний и начать переборку, в конце года отправить огневую машину на испытания в НИЦ РКП", - добавил гендиректор предприятия.

В 2019 году Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) предоставил РКЦ "Прогресс" льготный заем по специальной программе "Конверсия" на сумму 750 млн рублей на создание производства ракет-носителей "Союз-5". Общий бюджет этого проекта составляет 1,6 млрд рублей. Первый пуск запланирован на 2023 год.