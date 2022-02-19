Корабль Cygnus с грузом для МКС стартовал с американского космодрома

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Американская ракета-носитель Antares с автоматическим космическим кораблем Cygnus корпорации Northrop Grumman стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (восточное побережье США, штат Вирджиния) в рамках 17-й миссии по доставке полезных грузов на Международную космическую станцию (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск космического аппарата, которому дали имя американского астронавта британского происхождения Пирса Селлерса (1955-2016), произошел в 12:40 по времени Восточного побережья США (20:40 мск). На борту Cygnus находится более 3,7 тонн полезных грузов, в том числе оборудование для изучения старения кожи в условиях невесомости, а также для исследования действия лекарств на опухоли. На станцию также будут доставлены для тестов более долговечные датчики для системы обеспечения МКС кислородом и оборудование для проверки новой системы выращивания растений на орбите.

Ожидается, что Cygnus прибудет на МКС 21 февраля, его захват и стыковку к станции будет осуществлять астронавт NASA Раджа Чари с помощью руки-манипулятора Canadarm 2, помогать ему будет его коллега Кайла Бэррон. Согласно практике NASA, аппарат пробудет на орбите несколько месяцев, по окончании миссии заберет со станции мусор и отходы и спустя примерно две недели сгорит в плотных слоях атмосферы.

Antares - двухступенчатая ракета, первая ступень которой оснащена российскими двигателями РД-181 разработки НПО "Энергомаш".

Предыдущий запуск такого аппарата состоялся в августе, он отстыковался от МКС 20 ноября. На орбиту грузы также доставляют по контракту с NASA корабли Dragon компании SpaceX. Вахту на борту станции сейчас несут россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, немец Маттиас Маурер.