В НИИхиммаш заявили, что стоимость доставки грузов на МКС начинается от 1 млн рублей за кг

Высокая цена доставки напрямую отражается на условиях, которые должны соблюсти специалисты при разработке космических систем жизнеобеспечения, отметил гендиректор института Александр Цыганков

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Стоимость доставки оборудования и комплектующих, необходимых для функционирования систем жизнеобеспечения на Международной космической станции (МКС), составляет от 1 до 1,5 млн рублей за кг полезного груза. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш) Александр Цыганков.

"Доставка груза на МКС на транспортном грузовом корабле стоит от одного до 1,5 млн рублей за кг полезного груза. Доставка пилотируемым кораблем значительно дороже", - заявил Цыганков.

По его словам, высокая стоимость доставки напрямую отражается на условиях, которые должны соблюсти специалисты при разработке космических систем жизнеобеспечения. "Ученые АО "НИИхиммаш" постоянно борются за компактность, энергоэффективность и снижение массы оборудования. Несмотря на то, что маленькая гидравлическая схема аппарата может быть графически представлена буквально на листе А4, данное изделие может быть ключевым и самым ответственным звеном в системе. Соответственно, такие нюансы отражаются в том числе и на особенностях производства", - рассказал ТАСС главный конструктор АО "НИИхиммаш" Сергей Рукавицин.

Институт является основным научно-техническим центром по созданию инженерных систем жизнеобеспечения космических летательных аппаратов. Также организация специализируется на разработке оборудования для химической, нефтехимической, микробиологической, пищевой промышленности и охраны окружающей среды.

Полный текст будет опубликован на сайте ТАСС в 08:00 мск.