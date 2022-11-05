В ИМБП заявили, что эксперименты на РОС будут нацелены на межпланетные перелеты

По словам директора Института медико-биологических проблем РАН Олега Орлова, это потребует постоянного присутствия экипажа на орбите

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Медико-биологические исследования на борту перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будут нацелены на межпланетные перелеты. Об этом в субботу сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

"Научная программа медико-биологических исследований на борту РОС, видимо, будет также с определенным акцентом на межпланетный аспект", - сказал Орлов в интервью журналу "Русский космос".

По словам директора ИМБП, это потребует постоянного присутствия экипажа на орбите. "Мы рассчитываем, что РОС позволит моделировать в какой-то части условия межпланетных миссий, станет своеобразной "лабораторией" для испытаний новых технологических элементов перспективных систем", - подчеркнул он.

В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние Международной космической станции оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед РКК "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году.

Как сообщил журналистам в конце октября вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, предварительная стоимость создания перспективной Российской орбитальной станции уже известна. По его словам, оценка стоимости РОС будет дана после завершения эскизного проектирования.