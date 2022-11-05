СМИ: Иран провел успешный тестовый запуск ракеты-носителя "Каэм-100"

В ближайшее время планируется вывести на орбиту спутник "Нахид" с помощью "Каэм-100"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в субботу успешно провел тестовый запуск трехступенчатой суборбитальной ракеты-носителя "Каэм-100" с твердотопливным двигателем. Об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, "Каэм-100" может выводить на орбиту спутники массой до 80 кг и на расстоянии в 500 км от поверхности Земли. В ближайшее время планируется вывести на орбиту спутник "Нахид" с помощью "Каэм-100".

КСИР уже много лет участвует в развитии аэрокосмической программы Ирана. В апреле 2020 года ВКС КСИР вывели на 425-км орбиту первый иранский военный спутник под названием "Нур" при помощи двухступенчатой ракеты-носителя "Касед".