Космонавты на МКС выполнят тесты систем "Союза МС-22"

Выполнением тестов займутся Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Тепловые испытания систем космического корабля "Союз МС-22" пройдут на Международной космической станции (МКС) в преддверии его посадки в конце марта. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Сегодня специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева с помощью космонавтов госкорпорации "Роскосмос" проведут на Международной космической станции тепловые испытания систем корабля "Союз МС-22", - отметили в госкорпорации.

По данным Роскосмоса, выполнением тестов на борту станции займутся Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС). "Результаты тестов будут переданы на Землю для оценки специалистами РКК "Энергия", - сказали в госкорпорации.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, миссия которых продлена, вернуть на корабле "Союз МС-23". Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.

В феврале генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев заявил, что корабль планируется вернуть на Землю в конце марта. По его словам, в процессе посадки температура в корабле может "катастрофически" вырасти.