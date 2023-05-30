Эксперт сообщил о рекорде по числу людей, одновременно находящихся на околоземной орбите

С запуском китайского корабля "Шэньчжоу-16" их стало 17

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. После запуска китайского корабля "Шэньчжоу-16" с тремя тайконавтами на борту число людей, одновременно находящихся на орбите Земли, достигло 17. Эта цифра является для мировой космонавтики абсолютным рекордом, сообщил ТАСС историк космонавтики Александр Железняков.

"Это абсолютный рекорд за все годы космической эры - 17 человек на околоземной орбите", - отметил эксперт.

По его словам, это достижение больше относится к разряду статистики, но такая "населенность" орбиты радует. "Это говорит о том, что человечество продолжает осваивать околоземную орбиту, большое внимание уделяет пилотируемой космонавтике. Это наше будущее", - добавил Железняков.

По его мнению, рекорд может быть скоро побит. "17 человек, наверное, не предел. На какое-то время это будет рекордным показателем, но пройдет три-четыре года, и будут другие достижения", - сказал эксперт.

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" с тремя тайконавтами на борту был запущен на орбиту утром во вторник. Стыковка с китайской орбитальной станцией ожидается в ближайшие часы.

Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2021 года. Тогда на орбите одновременно находились 14 человек - семь членов экипажа Международной космической станции, три тайконавта в китайском корабле "Шэньчжоу-12" и четыре американца на корабле Crew Dragon компании SpaceX.