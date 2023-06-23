Космонавт Кикина заявила о желании стать прообразом героини компьютерной игры

Она отметила, что считает такую идею интересной

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Анна Кикина рассказала в интервью ТАСС, что была бы не против стать прообразом героини компьютерной игры.

"Это интересная идея. Она мне нравится. Почему нет? Я люблю компьютерные игры, они классные. Если хорошо сделана игра - все хорошо в меру - то это развивающее дело. Круто", - сказала Кикина в ответ на соответствующий вопрос.

Кикина первой из российских космонавтов отправилась на Международную космическую станцию (МКС) по программе перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом на американском корабле Crew Dragon. В октябре 2022 года она, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката прибыли на МКС, а 12 марта приводнились в Атлантическом океане у побережья Флориды. Продолжительность ее полета составила 157 суток.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.