Грузовой космический корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС

Аппарат, как ожидается, приводнится у побережья штата Флорида приблизительно в 09:30 мск 30 июня

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX в четверг отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Расстыковка прошла в автоматическом режиме в 12:30 по времени Восточного побережья США (19:30 мск). Как ожидается, аппарат приводнится у побережья штата Флорида приблизительно в 02:30 (09:30 мск) 30 июня. Он доставит на Землю образцы научных исследований, проведенных на орбитальной станции.

Грузовой корабль стартовал к МКС 5 июня с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя Falcon 9, на следующий день он пристыковался к МКС. Корабль доставил на орбитальную станцию две панели солнечных батарей iROSA, пропитание, а также оборудование и материалы для научных экспериментов.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.