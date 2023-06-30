Грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья Флориды

На его борту находится порядка 1,6 тонны грузов, в том числе результаты проведенных в невесомости экспериментов

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Американский космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в пятницу успешно совершил приводнение неподалеку от побережья штата Флорида. Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

Приводнение аппарата в Атлантическом океане спустя 23 дня пребывания на МКС произошло в 10:30 по времени Восточного побережья США (17:30 мск), таким образом возвращение на Землю заняло у корабля порядка 22 часов. На борту Cargo Dragon находится порядка 1,6 тонны грузов, в том числе результаты экспериментов, проведенных в условиях невесомости. Данная миссия по доставке грузов на МКС стала для SpaceX 28-й по счету.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.