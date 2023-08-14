В России завершили разработку эскизного проекта адаптации "Ангары" под запуски модулей РОС

Гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко отметил, что теперь будут ждать решение институтов отрасли, которые должны провести экспертизу и выдать свои заключения

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) разработал эскизный проект адаптации ракеты-носителя "Ангара" под запуски модулей перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко к Международному военно-техническому форуму "Армия-2023".

"Соответствующие материалы разработаны и переданы нашему заказчику РКК (ракетно-космической корпорации - прим. ТАСС) "Энергия". Будем ждать решение институтов отрасли, которые должны провести экспертизу и выдать свои заключения", - заявил Варочко в ответ на соответствующий вопрос.

В апреле Варочко сообщал в интервью ТАСС, что для запуска модулей РОС будет использоваться модернизированная ракета-носитель "Ангара-А5М". На тот момент велось эскизное проектирование по адаптации ракеты к различным модулям, которые будут являться базовыми элементами станции.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. С 15 по 17 августа форума будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер.