В Роскосмосе сообщили, что космонавт Овчинин выступит дублером на "Союзе МС-24"

Он дублирует как Олега Кононенко, так и Николая Чуба, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Главная медицинская комиссия рекомендовала вывести космонавта Олега Платонова из дублирующего экипажа корабля "Союз МС-24". Его коллега Алексей Овчинин выступит дублером как Олега Кононенко, так и Николая Чуба в рамках предстоящего в сентябре полета. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Сегодня главная медицинская комиссия рекомендовала вывести космонавта госкорпорации "Роскосмос" Олега Платонова из состава дублирующего экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-24". <…> В составе дублирующего экипажа продолжают подготовку космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Трейси Дайсон. Алексей Овчинин дублирует как Олега Кононенко, так и Николая Чуба", - отметили в госкорпорации.

Там напомнили, что в состав основного экипажа "Союза МС-24" и 70-й и 71-й экспедиций на МКС входят российские космонавты Кононенко и Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. Ожидается, что корабль отправится к станции 15 сентября.