Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-24" стартовала с космодрома Байконур

Стыковка со служебным модулем "Звезда" запланирована на 06:50 мск 25 августа

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-24" стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур, следует из трансляции Роскосмоса.

Примерно через девять минут корабль отделится от третьей ступени ракеты. Через двое суток после старта "Прогресс" сблизится с Международной космической станцией (МКС). Стыковка со служебным модулем "Звезда" намечена на 06:50 мск в пятницу.

Спустя несколько минут ракета-носитель вывела грузовой корабль на орбиту.

На ракету нанесены изображения, посвященные 300-летию Екатеринбурга и 100-летию конструктора межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов Владимира Уткина.

Корабль "Прогресс МС-24" должен доставить на МКС около 2,5 тыс. кг грузов, среди которых 500 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 535 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, в том числе для проведения экспериментов. Кроме того, корабль доставит питание для российских космонавтов, о чем ранее сообщали ТАСС в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии.

В службе психологической поддержки российского экипажа также сообщили ТАСС, что по просьбе космонавта Роскосмоса Сергея Прокопьева на МКС будет отправлена фигурка инопланетянина E. T. - героя фантастического фильма "Инопланетянин" Стивена Спилберга.