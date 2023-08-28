Запуск ракеты-носителя с первым японским модулем для посадки на Луну отложили из-за погоды

О переносе запуска объявили за 20 минут до старта ракеты

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Назначенный на понедельник запуск ракеты-носителя H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны под названием SLIM отложен. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Как отмечается, это связано с неблагоприятными погодными условиями в районе космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. В частности, речь идет о сильном порывистом ветре. Запуск должен был состояться в 09:26 по местному времени (03:26 мск). О его переносе было объявлено за 20 минут до старта ракеты.

Ранее в JAXA сообщали, что запуск лунного модуля может быть осуществлен в период до 15 сентября. Информации о новой дате старта пока не приводится.

Аппарат высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных тем, что применяются в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности. Японский модуль обладает технологиями, позволяющими совершить точную посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Artemis.

Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае, однако сроки были перенесены из-за неудачного запуска новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3. В случае успеха миссии Япония станет пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

В апреле этого года японская компания Ispace запустила модуль Hakuto-R, который должен был стать первым в мире аппаратом частной разработки, совершившим посадку на Луну. Однако связь с ним была потеряна, поскольку он, вероятно, разбился при контакте с лунной поверхностью.