Индия успешно вывела на орбиту Земли станцию по изучению Солнца Aditya-L1

Глава ISRO Шридхара Паникер Соманатх заявил, что какое-то время станция будет вращаться вокруг Земли, после чего отправится к точке Лагранжа

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вывела на орбиту Земли автоматическую космическую станцию по изучению Солнца Aditya-L1. Об этом сообщил представитель ISRO.

Ракета-носитель PSLV-C57 стартовала в субботу в 11:50 по местному времени (09:20 мск) с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Спустя чуть более часа Aditya-L1 была выведена на заданную орбиту, сообщил ведущий трансляции из центра управления полетами космического центра имени Сатиша Дхавана.

"Станция Aditya-L1 успешно отсоединилась [от разгонного блока]. Миссия по запуску аппарата успешно завершена", - заявили в ЦУП.

Глава ISRO Шридхара Паникер Соманатх поздравил всех собравшихся в ЦУП с успешным запуском. "Aditya начинает свой путь. Какое-то время она будет вращаться вокруг Земли, после чего отправится в четырехмесячное путешествие к точке Лагранжа", - заявил он на пресс-конференции после пуска.

После завершения вращения по геоцентрической орбите аппарат отправится в район точки Лагранжа L1 системы Солнце - Земля, которая расположена примерно в 1,5 млн км от Земли. Этот путь займет около четырех месяцев. В конечной точке станция сможет находиться неподвижно относительно Земли и Солнца и беспрепятственно наблюдать за светилом, фиксируя солнечное излучение.

Проект Aditya-L1 является второй высокотехнологичной миссией по исследованию космоса, которую Индия организует в 2023 году. 23 августа посадочный модуль индийской миссии "Чандраян-3" сел на Южном полюсе Луны.