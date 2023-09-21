В Роскосмосе считают, что СНГ должно стать наблюдателем в комитете ООН по вопросам космоса

Заместитель генерального директора корпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что комитет ООН остается "уникальным международным форумом для рассмотрения всех вопросов, связанных с использованием космического пространства в мирных целях"

ДУШАНБЕ, 21 сентября. /ТАСС/. Содружество Независимых Государств (СНГ) должно получить статус наблюдателя в Комитете по использованию космического пространства в мирных целях ООН, считают в госкорпорации "Роскосмос". Об этом сообщил заместитель генерального директора корпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"По мнению Роскосмоса, получение СНГ статуса наблюдателя позволило бы нашим государствам более успешно продвигать наши общие инициативы и отстаивать свою позицию", - сказал он в ходе четвертого заседания Межгосударственного совета по космосу стран - участников СНГ, который проходит в Душанбе.

Савельев отметил, что комитет ООН остается "уникальным международным форумом для рассмотрения всех вопросов, связанных с использованием космического пространства в мирных целях". По его словам, статус постоянного наблюдателя для СНГ в комитете также способствовал бы повышению авторитета содружества на международной арене.

"В условиях стремительного роста числа участников космической деятельности и ее интенсивности в целях продвижения национальных интересов все большее значение имеет объединение усилий государств, придерживающихся единых подходов к выбору методов и средств ведения космической деятельности", - отметил Савельев. Также он призвал участников совета более тесно взаимодействовать по вопросам исследования космоса.

Комитет по использованию космического пространства в мирных целях ООН создан в 1959 году. Статус наблюдателей в нем имеют различные организации, в частности, с 2018 года таким статусом обладает Евросоюз.

Четвертое заседание Межгосударственного совета по космосу стран СНГ проходит в Душанбе с 20 по 22 сентября. Его участниками стали ученые, сотрудники государственных организаций и компаний из стран Содружества.