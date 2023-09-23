Космонавт поздравил главу Туркмении с днем рождения с борта МКС

Олег Кононенко отметил, что в полет взял с собой портрет Сердара Бердымухамедова, флаг республики и книгу, посвященную городу Аркадаг

АШХАБАД, 23 сентября. /ТАСС/. Герой Туркмении и РФ, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, находящийся в настоящее время на Международной космической станции (МКС), записал видеообращение, в котором поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Сердар Гурбангулыевич! Я, космонавт Роскосмоса, Герой России и Герой Туркменистана Олег Кононенко, прошу принять самые искренние сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения с борта Международной космической станции. Для меня - огромная честь знать Вас лично, постоянно чувствовать Вашу заботу и внимание, получать от Вас высокую оценку моей работы. И в день Вашего рождения хочу твердо заверить Вас, что делаю и буду делать все возможное для содействия развитию космической отрасли", - приводит слова обращения газета.

Кононенко отметил, что в космический полет взял с собой портрет туркменского лидера, флаг Туркмении и книгу, посвященную городу Аркадаг, который был возведен по инициативе Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. "Эти предметы здесь, в космосе, будут олицетворять мое неизменное единение и неразрывную связь с судьбами Туркменистана и его народа. Я горд тем, что являюсь уроженцем земли этой прекрасной страны, которая сегодня под Вашим руководством, уважаемый Сердар Гурбангулыевич, продолжает добиваться выдающихся успехов в экономике, социальной сфере, во внешней политике, в науке, культуре, образовании, спорте", - сказал космонавт.

Кононенко родился 21 июня 1964 года в Чарджоу Туркменской ССР (ныне Туркменабат, Туркмения). На его счету четыре полета в космос, в общей сложности Кононенко налетал 736 дней 18 часов 44 минуты, что является рекордом по суммарному пребыванию на МКС. Совершил пять выходов в открытый космос (общее время - 32 часа 13 минут).

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" произошел 15 сентября этого года. На корабле на МКС отправились Олег Кононенко, который также стал спецкором ТАСС на МКС, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25".