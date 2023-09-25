Дмитрий Петелин передал Олегу Кононенко смену руководства корпунктом ТАСС на МКС

Космонавт Роскосмоса назвал насыщенной свою космическую экспедицию

МКС, 25 сентября. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин передал руководство корпунктом информационного агентства на Международной космической станции (МКС) заместителю начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина, командиру отряда космонавтов Олегу Кононенко.

"Моя космическая экспедиция выдалась насыщенной, в том числе и с информационной точки зрения. Сейчас на борту МКС находятся одновременно два спецкора ТАСС, пришло время передать руководство корпунктом информационного агентства на Международной космической станции заместителю Центра подготовки космонавтов, командиру отряда космонавтов Олегу Кононенко", - сказал Петелин.

В свою очередь, Кононенко пообещал рассказывать о самых интересных событиях на станции. "В работе журналиста главное - достоверность и оперативность. Во время экспедиции я постараюсь рассказывать о самых интересных экспериментах и событиях на станции, чтобы читатели ТАСС первыми узнавали о них. А вдохновлять меня на работу будет космический талисман агентства Инотася, которая прилетела на МКС вместе со мной", - отметил он.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работают Дмитрий Петелин и заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.