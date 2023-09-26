Космонавты за время на МКС пробежали на тренажере расстояние от Москвы до Самары

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сообщил, что члены экипажа корабля "Союз МС-23" пробежали на тренажере более 1,1 тыс. км

МКС, 26 сентября. /ТАСС/. Российские члены экипажа корабля "Союз МС-23" за время экспедиции на орбите пробежали на тренажере более 1,1 тыс. км, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

"Это расстояние сопоставимо с дорогой от Москвы до Самары, которая является центром ракетостроения", - сказал космонавт.

По его словам, к завершению экспедиции космонавты на МКС совершат 5 748 витков, что примерно соответствует 7,5 млн км. За это время космонавты шесть раз вышли в открытый космос, встретили 15 космических кораблей и 5 экипажей. Также было снято 4 Тб фото- и видеоматериалов, а Петелин написал более 100 новостей для читателей ТАСС.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работают Дмитрий Петелин и заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.