Российско-американский экипаж прибыл в Звездный городок после возвращения на Землю

Экспедиция стала самой длительной за всю историю МКС, к моменту посадки команда провела в космосе 371 сутки

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, который на орбите выполнял функции спецкора ТАСС, и астронавт NASA Фрэнк Рубио прибыли в Звездный городок. Об этом сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

"Сегодня Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио преодолели длинный путь с орбиты до Земли! В Звездном городке приготовления ко встрече экипажа начались задолго до спуска <...> И вот этот долгожданный момент", - говорится в сообщении корпорации.

"Роскосмос" также продемонстрировал в своем телеграм-канале видеокадры встречи.

Экипаж вернулся на Землю в среду, 27 сентября, после самой длительной в истории миссии на Международной космической станции (МКС) на борту корабля "Союз МС-23", который приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказгана.

Эта экспедиция стала самой длительной за всю историю МКС - к моменту посадки экипаж провел в космосе 371 сутки. Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на МКС 21 сентября прошлого года. Изначально планировалось, что экипаж вернется на Землю весной, но его миссию пришлось продлить до 27 сентября из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря 2022 года. Чтобы обеспечить безопасное возвращение двух космонавтов и астронавта на Землю, к МКС в беспилотном режиме был отправлен "Союз МС-23".

За год полета на МКС было проведено 19 коррекций орбиты с помощью двигателей российских кораблей. Кроме того, Прокопьев и Петелин совершили шесть выходов в открытый космос, преимущественно направленных на дооснащение многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Экипаж МКС за время экспедиции также принял 15 космических кораблей, в том числе 4 грузовых корабля "Прогресс МС".