Космонавт Роскосмоса рассказал о добрых отношениях с астронавтами NASA на МКС

По словам Сергея Прокопьева, конфликтных ситуаций удалось избежать

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские космонавты сохраняли хорошие отношения с астронавтами NASA, а также другими зарубежными коллегами на протяжении всего пребывания на Международной космической станции (МКС). Об этом заявил космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

"За время экспедиции мы встретили 28 космонавтов из других стран. Со всеми сложились очень хорошие отношения. Не было каких-то конфликтов или обвинений. Мы все понимали, что происходит в мире, но, чтобы кого-то обвинять, - такого не было. Это сохранило между нами хорошие отношения на протяжении всей экспедиции. Думаю, в этом плане мы молодцы", - сказал он.

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю 27 сентября после самой длительной в истории миссии на Международной космической станции на борту корабля "Союз МС-23". В настоящее время Прокопьев и Петелин проходят постполетную реабилитацию в Звездном городке.