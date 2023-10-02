Роскосмос сообщил, что продление работы МКС после 2028 года будет зависеть от ее состояния

По словам гендиректора корпорации Юрия Борисова, в случае решения о прекращении проекта страны-участницы проведут корректный свод станции с орбиты

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Продление работы Международной космической станции (МКС) после 2028 года будет определяться ее техническим состоянием, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Мы действительно продлили наше участие в международном проекте МКС до 2028 года. Дальнейшее участие будет определяться техническим состоянием этой станции", - сказал он в понедельник на сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

По словам гендиректора Роскосмоса, в случае решения о прекращении проекта страны-участницы проведут корректный свод станции с орбиты. "К сожалению, этот замечательный проект когда-нибудь закончится, станция прекратит свое существование, и я подтверждаю, что мы с нашими коллегами примем все необходимые усилия для корректного свода ее с орбиты", - отметил Борисов.

В ноябре прошлого года Борисов сообщал в интервью ТАСС, что срок участия в проекте МКС будет зависеть от технического состояния российского сегмента, сроков развертывания Российской орбитальной станции, начала полетов к ней российских космонавтов и других факторов. В конце февраля 2023 года прошло заседание научно-технического совета (НТС) Роскосмоса с участием руководства госкорпорации, дочерних предприятий и организаций РАН, которые являются соисполнителями работ по российскому сегменту МКС. По итогам заседания НТС одобрил решение о продлении срока эксплуатации российского сегмента станции до 2028 года и начал подготовку документов для обращения в правительство.