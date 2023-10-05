В ЦЭНКИ считают, что число туристов на космодроме Восточный в 2024 году удвоится

Объект посетят более 4 тыс. человек, сообщили в центре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 октября. /ТАСС/. Количество туристов на космодроме Восточный удвоится к 2024 году, объект посетят более 4 тыс. человек, сообщили ТАСС в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"Планов по развитию данной деятельности очень много - это и увеличение объектов посещения и осмотра, постоянное улучшение качества обслуживания туристических групп и другое. Планируется, что в 2024 году космодром посетят более 4 тыс. человек", - сказали в центре.

Чаще всего туристы посещают объекты космодрома в межпусковой период. В течение одного дня туристы могут увидеть стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-2", сделать фото на фоне мобильной башни обслуживания, посетить другие технические сооружения, а также посмотреть процесс подготовки и реализации пусковых мероприятий.

Положительная динамика посещений космодрома туристическими группами сохраняется с момента отмены ковидных ограничений. Также рост связан с участием ЦЭНКИ в акселерационной программе по развитию промышленного туризма в Амурской области при поддержке Минпромторга России, Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов и Минэкономразвития Приамурья. Космодром Восточный вошел в электронный туристический каталог проекта, который продвигается на федеральном уровне.

В апреле прошлого года власти Амурской области сообщили, что планируют включить тур на космодром Восточный в перечень национальных брендовых маршрутов одним из первых. Позже в ЦЭНКИ сообщили ТАСС о разработке совместно с Роскосмосом, АСИ и Минэкономразвития Амурской области программы развития индустриального туризма на космодроме Восточный.

С января по август 2023 года космодром Восточный посетили 2 646 человек. В 2022 году - 2042 человека.