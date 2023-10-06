Yonhap: КНДР может запустить разведывательный спутник с 10 по 26 октября

Предыдущие две попытки запуска спутников состоялись в мае и августе и оказались неудачными

СЕУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Власти КНДР могут запустить военный разведывательный спутник в период с 10 по 26 октября. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на оценку Института национального объединения Республики Корея.

10 октября КНДР отпразднует 78-летие основания правящей Трудовой партии Кореи. Как пишет Yonhap, временные рамки прогноза, вероятно, учитывают и проведение международного форума "Один пояс - один путь" в Китае. На полях мероприятия ожидается встреча лидеров России и КНР.

Власти КНДР ранее заявляли о намерении осуществить третью попытку запуска спутника в октябре. Предыдущие две состоялись в мае и августе и оказались неудачными.

"Пхеньян, скорее всего, попытается запустить разведывательный спутник раньше Южной Кореи. Север, вероятно, отдает приоритет политическому аспекту запуска спутника, а не технической части",- считают в южнокорейском исследовательском центре. Сеул планирует запустить свой первый разведывательный спутник в ноябре.

13 сентября на космодроме Восточный прошел саммит российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия готова при желании КНДР подготовить космонавта из этой страны. Позднее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сказал, что Москва и Пхеньян пока не обсуждали детально программу сотрудничества в космической сфере, но Россия готова сотрудничать со всеми странами.