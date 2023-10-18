Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС перенесли на 6 ноября

Экипаж Международной космической станции получит продовольствие и оборудование для проведения исследований, сообщает NASA

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Очередной запуск грузового корабля Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесен на 6 ноября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX теперь планируют запуск не ранее 22:01 по времени Восточного побережья США (05:01 мск 6 ноября)", - говорится в заявлении.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится с космодрома в космическом центре Кеннеди (штат Флорида), сообщает ведомство. Экипаж МКС получит продовольствие и оборудование для проведения исследований.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon производства SpaceX, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.