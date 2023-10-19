Китайский космический корабль "Шэньчжоу-17" доставили к месту старта

Его намерены запустить в ближайшее время

ШАНХАЙ, 19 октября. /ТАСС/. Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-17" доставлен на стартовую площадку и готовится к запуску в ближайшее время. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Как указывается в сообщении, находящееся на космодроме оборудование в хорошем состоянии. Перед стартом будут проведены различные функциональные проверки и испытания. Запуск планируется осуществить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что миссия "Шэньчжоу-17" с тремя тайконавтами будет запущена к орбитальной станции "Тяньгун" в октябре 2023 года с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу). На станции находятся три члена экипажа миссии "Шэньчжоу-16", которые после ротации вернутся на Землю. Космический корабль "Шэньчжоу-16" был запущен 30 мая для пятимесячной миссии.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км, она прослужит более 10 лет. Станция рассчитана на трех человек (на короткое время при смене экипажа - до шести). Масса комплекса, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и стал доступен для международных проектов.