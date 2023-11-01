1 ноября, 12:51

Астронавты NASA вышли с борта МКС в открытый космос для проведения работ

Они должны будут демонтировать блок электроники и заменить одно из креплений для панелей солнечных батарей

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Американские астронавты Лорел О'Хара и Жасмин Могбели вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход начался в момент переключения скафандров на автономное питание в 08:05 по времени Восточного побережья США (15:05 мск). Во время работ, которые продлятся, как ожидается, около шести с половиной часов, астронавты должны будут демонтировать блок электроники и заменить одно из креплений для панелей солнечных батарей.

Первоначально выход в космос был запланирован на 20 октября, но его несколько раз переносили по различным причинам. В последний раз он был перенесен на два дня из-за того, что американским астронавтам потребовалось больше времени на подготовку к предстоящим работам. 

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