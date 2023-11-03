Остатки ракеты CZ-2F/G китайской пилотируемой миссии упали недалеко от Австралии

Она доставила на орбиту "Шэньчжоу-17" с тремя тайконавтами на борту

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Остатки второй ступени ракеты-носителя CZ-2F/G, которая недавно доставила корабль "Шэньчжоу-17" к китайской орбитальной станции, в пятницу сгорели в атмосфере Земли. Как сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, немногочисленные обломки упали в Тихий океан.

В заявлении, опубликованном на странице ведомства в WeChat, уточняется, что вторая ступень CZ-2F/G вошла в атмосферу в 11:18 по пекинскому времени (06:18 мск). Координаты падения - 158,4 градуса восточной долготы и 31,3 градуса южной широты. Это примерно в 460 км к востоку от Австралии.

Запуск CZ-2F/G был осуществлен 26 октября в 11:14 по пекинскому времени (06:14 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Она доставила на орбиту "Шэньчжоу-17" с тремя тайконавтами на борту. Экипаж пробудет на станции шесть месяцев, проведет там научные эксперименты и испытания различного полезного груза.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и стал доступен для международных проектов.