В Сеуле заявили, что КНДР может повторить попытку запуска спутника с помощью России

КНДР предприняла две неудачные попытки вывести свой первый разведывательный спутник в космос в мае и августе

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. КНДР может предпринять новую попытку запуска разведывательного спутника после получения "технологической помощи" со стороны России. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик.

"Северная Корея может попытаться запустить спутник самостоятельно еще раз, несмотря на возможность провала, но есть вероятность, что запуск был отложен, поскольку Россия оказала технологическую помощь. Мы уделяем большее внимание второму варианту", - привело агентство Yonhap слова министра. Как утверждает Син Вон Сик, содействие России было значительным.

КНДР предприняла две неудачные попытки вывести свой первый разведывательный спутник в космос в мае и августе. После второй попытки власти КНДР заявили, что намерены осуществить третью попытку в октябре. По мнению южнокорейского министра, народная республика вряд ли попытается запустить спутник снова в ближайшие две недели.

Первая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Второй запуск 24 августа окончился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя. Тогда речь шла об ошибке в системе аварийной детонации.

Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын 13 сентября провели переговоры на космодроме Восточный. Отвечая на вопрос о том, будет ли РФ помогать КНДР строить космические спутники, Путин заявил, что именно по этой причине он и Ким Чен Ын приехали на космодром. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия готова при желании КНДР подготовить космонавта из этой страны. Позднее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов информировал, что Москва и Пхеньян пока не обсуждали детально программу сотрудничества в космической сфере, но Россия готова сотрудничать со всеми странами. Российская сторона подчеркивала, что соблюдает санкции Совета Безопасности ООН против КНДР.