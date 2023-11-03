Центр Хруничева приступил к финальным испытаниям первой летной "Ангары-А5"

В омский филиал Производственного объединения "Полет" доставили третью ступень первой летной ракеты-носителя для общей сборки и контрольных проверок, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) приступил к контрольным испытаниям первой летной ракеты-носителя "Ангара-А5" в рамках создания ракетного комплекса "Амур" на космодроме Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Центр Хруничева в рамках создания космического ракетного комплекса "Амур" на космодроме Восточный приступил к финальным испытаниям ракеты "Ангара-А5" первого пуска", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там добавили, что с московской площадки Центра Хруничева в омский филиал Производственного объединения "Полет" была доставлена третья ступень первой летной "Ангары-А5" для общей сборки, а также проведения контрольных проверок.

Отмечается, что по результатам итоговых электроиспытаний "Ангары" изготовление ракеты фактически завершится и будет подтверждена ее готовность к отправке на космодром для подготовки к первому пуску.

Ранее Роскосмос сообщал, что головной обтекатель для первого пуска "Ангары-А5" был доставлен на космодром Восточный.