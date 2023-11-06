ЕКА сможет назвать дату первого полета ракеты Ariane 6 после испытаний в ноябре

Как сообщил портал L'Usine Nouvelle, восьмиминутный тест работы двигателя первой ступени Vulcain 2.1 состоится 23 ноября в космическом центре во Французской Гвиане

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Дата первого запуска новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 может быть названа после успешного завершения испытаний двигателя в конце ноября. Об этом заявил генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

"Наша приоритетная задача - добиться доставки ракет Ariane 6 и Vega-С на стартовую площадку как можно скорее. Для Ariane 6 мы недавно - в сентябре и октябре - провели три очень успешных испытания двигателей, проанализированные нами данные были очень хорошими. У нас впереди важный длительный комбинированный тест в конце ноября, после которого я смогу назвать день или хотя бы период первого полета ракеты", - сказал он на министерской встрече стран, входящих в ЕКА, которая проходит в Севилье.

Испытания, о которых идет речь, должны были состояться еще 3 октября, однако из-за аномалии в системе, позволяющей ракете сохранять заданное положение после взлета, они были отложены на неопределенный срок. По информации портала L'Usine Nouvelle, восьмиминутный тест работы двигателя первой ступени Vulcain 2.1 состоится 23 ноября в космическом центре во Французской Гвиане. Планировавшийся после испытаний Vulcain тест систем запуска в итоге не стали откладывать и провели раньше (23 октября). В обозримом будущем пока ожидается только испытание двигателя второй ступени Vinci и вспомогательных двигателей в декабре этого года.

Ранее Ашбахер признал, что в космической сфере "для Европы сложилась трудная ситуация", в том числе из-за потери возможности запускать спутники на российских ракетах "Союз". На пресс-конференции в начале сентября он выразил надежду на то, что первый запуск Ariane 6 случится в течение 2024 года, но "не слишком поздно". Начать эксплуатацию Ariane 6 планировалось в 2020 году, однако этот срок несколько раз переносился из-за пандемии COVID-19, а также в связи с трудностями при разработке ракеты.